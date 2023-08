Trump meldt zich bij gevangenis Georgia voor arrestatie

Donald Trump heeft zich gemeld bij de gevangenis van Fulton county gevangenis in de staat Georgia om zich over te geven aan de autoriteiten. Hij wordt vervolgd voor pogingen de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te manipuleren. In de gevangenis is Trump gearresteerd voor dertien aanklachten. Ook is er een zogenoemd mug shot gemaakt, een verdachtenfoto.

De formele aanhouding ging snel omdat met de officier van Justitie afgelopen week al is onderhandeld over de borgtocht. De borgsom is vastgesteld op 200.000 dollar (ruim 183.000 euro).