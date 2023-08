Middelbare scholen wachten kabinetsadvies niet af en weren telefoon uit de klas

Veel middelbare scholen wachten het kabinetsadvies om mobieltjes na de jaarwisseling uit de klas te verbannen niet af. Zij kiezen ervoor om de smartphones nu al uit de les te weren. Volgens de VO-raad heeft zo'n 30 procent van de scholen hun regels al aangescherpt.

Vlak voor de zomervakantie kwam minister Dijkgraaf van Onderwijs met het "dwingende advies" aan middelbare scholen om smartphones per 1 januari 2024 alleen nog toe te laten als daar een medische reden voor is of als de mobieltjes nodig zijn voor de les.

Op College de Heemlanden in Houten willen ze daar niet op wachten. Leerlingen moeten sinds deze week hun telefoon in de kluis leggen. Toestellen die toch in de klas verschijnen, liggen de rest van de dag bij de receptie.

Leerlingen van de school zijn niet allemaal even ingenomen met het nieuwe beleid: