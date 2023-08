Wereldkampioene Bol: 'Ik ben er nog niet helemaal bij, maar dit is geweldig'

Stralend meldde Femke Bol zich donderdagavond na haar winnende race bij de media. De nieuwe wereldkampioene op de 400 meter horden kon haar geluk niet op. "Het was spannend. Ik ben er nog niet helemaal bij. Om hier in de 51 seconden te lopen, zeker na afgelopen weekeinde, is supermooi. Ik ben hier heel blij mee."

Superbonus

Bol weet doorgaans op het laatste rechte stuk wel dat ze een gat met de rest heeft geslagen. Toch vroeg ze zich nog af of er iets fout kon gaan. "Ik was een beetje bang op het eind, maar het ging hartstikke goed. Die tijd is een superbonus. Tijden maken niet uit op een toernooi, maar na mijn 51,45 in Londen is dit weer heel goed."

Dat de Amerikaanse wereldrecordhoudster en titelverdedigster Sydney McLaughlin er niet bij was, maakte Bol niets uit. "Als je wint, ben je wereldkampioen. Vandaag ging het voor mij om winnen. Ik heb dit jaar echt stappen gezet. Ik heb mijn techniek veranderd en het is hier gelukt."

Na domper veel steun

Bol begon het toernooi met een domper. Door haar val in het zicht van de finish verspeelde de gemengde ploeg op de 4x400 meter op de eerste dag van de WK een zekere medaille en wellicht zelfs goud.

Bol roemde het team om haar heen en de leden van de estafetteploeg. "Het estafetteteam heeft me zo goed gesteund. Ik heb echt een geweldig team om me heen. En dan dit publiek. Ik was best wel zenuwachtig toen ik in het stadion kwam. Het was geweldig om mee te maken."