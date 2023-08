Ajax zonder nieuwe aankopen maar met Kudus snel klaar met Loedogorets

De Ghanees passeerde Padt en zette Ajax, met Steven Berghuis in de basis in plaats van Branco van den Boomen, op 0-2.

Twee minuten later was het opnieuw raak voor de aanvallende middenvelder die hoog op het verlanglijstje van West Ham United staat. Brian Brobbey legde met de rug maar de goal terug op Kenneth Taylor, die de bal handig meegaf aan Kudus.

Uitgerekend Mohammed Kudus, de man die Ajax mogelijk nog gaat verlaten voor het verstrijken van de transferperiode op 1 september, wees Ajax de weg in de Huvepharma Arena. Na het eerste kwartier waarin niets gebeurde, ontfutselde Devyne Rensch op rechts de bal aan verdediger Bernard Tekpetey, waarna Kudus in de zestiende minuut de Nederlandse doelman Sergio Padt kansloos liet.

Ajax trad in Bulgarije aan zonder de nieuwe aanwinsten Chuba Akpom, Gaston Avila en Josip Sutalo, een aanvaller en twee verdedigers die de Amsterdamse gelederen komen versterken. Geen droomaankopen, maar de vorig seizoen onttroonde landskampioen is van vaste klant in de Champions League afgedaald naar de voorronden van de Europa League.

Ajax heeft een goede uitgangspositie gecreëerd om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers versloegen op een snikhete avond in Razgrad de twaalfvoudig Bulgaarse kampioen Loedogorets in de eerste wedstrijd van de play-offs met 4-1.

Padt kreeg nog voor rust een derde goal tegen. Een voorzet van links van Owen Wijndal werd in de veertigste minuut door Brobbey bij de tweede paal ingekopt, zodat de ploeg van Maurice Steijn comfortabel met 0-3 naar de kleedkamer ging. De enige echte kans voor Loedogorets in de eerste helft was een volley van aanvoerder Kiril Despodov die via het gras naast ging,

Meteen na rust verslikte Ajax-verdediger Jakov Medic zich in Dominik Jankov, maar Jay Gorter redde knap op het schot van de Braziliaan Rwan Cruz. Dat deed de op papier derde doelman van Ajax even later nog een keer op een inzet van Tekpetey.

Uitbraak Forbs

Tussendoor was het in vijftigste minuut al 0-4 geworden. De voor Brobbey ingevallen Carlos Forbs speelde op links Ivan Jordanov dol, waarna Steven Bergwijn de voorzet van de Portugees aan Kudus liet voor diens derde goal van de avond.

Hij is na Ruud Geels (1975), Jari Litmanen (1993 en 1995) en Sébastien Haller (2021) de vierde Ajacied met een hattrick in een Europese uitwedstrijd.

Het werd nog wel 1-4 door een penalty die de Bulgaren in de 68ste minuut kregen. Invaller Spas Delev volleerde een voorzet op de arm van de ongelukkige jonge Ajax-verdediger Jorrel Hato. De in Benin geboren Olivier Verdon redde vanaf elf meter de eer, al zat Gorter wel in de goede hoek. In de blessuretijd verrichte Gorter nog een fraaie redding om de 2-4 te voorkomen.

De return in Amsterdam is volgende week donderdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena.