Foppen mist finale op 5.000 meter, sprinters Jiya en Burnet uitgeschakeld op WK

Foppen had een dubbel gevoel na zijn race. Woensdag schrok hij toen hij de indeling van de race zag. In zijn serie zaten allemaal potentiële podiumklanten. "Dat was even slikken. Om hier de finale te halen, moet je dan boven jezelf uitstijgen. Dat kon ik niet", klonk het teleurgesteld na zijn twaalfde plaats. Foppen had bij de eerste acht moeten lopen om zondag ook in de eindstrijd uit te komen. Blessure Foppen kende wat blessureleed dit seizoen. Hij keerde in juli terug met een Nederlands record op de 5.000 meter (13.05,66), maar had ook in Boedapest weer last van een blessure. Hij vermoedde dat hij te snel te werk was gegaan om in vorm te komen. Hij kon de hele week zijn spikes niet aantrekken vanwege een pijnlijke achillespees. "Ik had het gevoel dat die op knappen stond, maar hij heeft het gehouden. Daar ben ik blij mee", zei de 26-jarige atleet, die twee jaar geleden op de Olympische Spelen uitstapte.

Persoonlijk record Jiya Tasa Jiya was woensdag 'ziek' van de zenuwen voor haar WK-debuut in de series van de 200 meter. Daar was ze een dag later vanaf. De race liep ook een stuk beter. Met 22,67 seconden liep ze een dik persoonlijk record. Dat was goed voor de vierde plaats. Ze mocht plaatsnemen in de wachtkamer of ze op basis van haar tijd nog een finaleplaats zou afdwingen.