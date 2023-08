FC Twente na sterk begin met tien man hard onderuit tegen Fenerbahçe: 5-1

Net op het moment dat Fenerbahçe beter in de wedstrijd leek te komen, kwam Twente op voorsprong. Na een goede aanval schoot Manfred Ugalde eerst op de paal, waarna hij in de rebound wel het net wist te vinden.

In een goedgevuld en luidruchtig Sükrü Saraçoglu-stadion leek Twente zich niets aan te trekken van de sfeer in het stadion. De ploeg van coach Joseph Oosting zocht de aanval en zag een vrije trap van Michel Vlap rakelings langs de paal gaan.

Bij Fenerbahçe was er een basisplek voor oud-Ajacied en oud-FC Twente-speler Dusan Tadic. Ook ex-Twente-speler Jayden Oosterwolde begon aan de aftrap, evenals Ferdi Kadioglu (ex-NEC) en Sebastian Szymanski (ex-Feyenoord).

FC Twente heeft een wonder nodig om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Tegen Fenerbahçe speelden de Tukkers in Istanbul een helft lang met een man minder en verloren met 5-1.

Enkele minuten later was het aan Fenerbahçe-doelman Irfan Can Egribayat te danken dat Twente de score niet direct verdubbelde. De doelman keerde een hard schot van Ugalde en ook de rebound van Vlap wist hij te stoppen.

Fenerbahçe oogde vervolgens wat gefrustreerd, wist weinig te creëren, maar kwam na een half uur wel op gelijke hoogte. Uit een voorzet van Szymanski kopte uitgerekend Oosterwolde vanaf de rand van het zestienmetergebied raak.

Rode kaart Regeer

Het doelpunt gaf de Turken energie en Twente kreeg het zwaarder. De Tukkers zagen de opgave vlak voor rust nog groter worden toen Youri Regeer na een harde tackle op Mert Müldür via de VAR rood kreeg.