Ludwig klopt Van Vleuten bergop en pakt leiding Ronde van Scandinavië

Cecilie Ludwig heeft de tweede etappe in de Ronde van Scandinavië gewonnen. De eindwinnares van vorig jaar was net als een jaar geleden de beste in de bergrit naar het Noorse Norefjell. In de sprint van een vierkoppige kopgroep bleef de Deense Annemiek van Vleuten net voor.

Voor het derde jaar op rij finishte een rit in het skigebied. Van Vleuten won er in 2021 en reed nu samen met Greta Marturano, Kim Cadzow en Ludwig op de slotklim (10 kilometer à 5,1 procent ) weg uit het peloton.

Leidster Lorena Wiebes moest al vroeg passen. Van Vleuten viel op 3 kilometer van de streep aan, maar kwam niet weg. In de sprint was Ludwig een tandje taaier.

De Deense nam tevens de leiderstrui over van Wiebes.