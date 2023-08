Trump mag niet intimideren rond rechtszaak, gaat hij zich daaraan houden?

Als oud-president Trump zich donderdagmiddag meldt bij de zwaarbeveiligde Rice Street-gevangenis in Fulton County in Atlanta, gaat de hele omgeving op slot. Al dagen circuleren politiehelikopters boven de stad en patrouilleren zwaarbewapende politieagenten de straten.

De negentien beklaagden in de zaak hebben tot vrijdagmiddag om zichzelf vrijwillig aan te geven. Twee weken geleden werden ze aangeklaagd in verband met een illegale samenzwering om de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat Georgia te saboteren.

Na het afnemen van vingerafdrukken en het maken van een politiefoto zal Trump op borgtocht worden vrijgelaten. Aan zijn vrijlating heeft de openbaar aanklager de voorwaarde gekoppeld dat hij niets mag doen wat een rechter zou kunnen interpreteren als een poging om medeverdachten of getuigen te intimideren.

'Riggers'

Of hij zich daaraan gaat houden, is nog maar de vraag. Op sociale media en bij campagnebijeenkomsten haalt de koploper in de Republikeinse voorverkiezingen fel uit naar de mensen die hem vervolgen. "Deze aanklagers zijn wrede, vreselijke mensen. Het zijn racisten en ze zijn geestelijk ziek", zegt hij bijvoorbeeld. De rechters en aanklagers die betrokken zijn bij de rechtszaken zijn door die opmerkingen het mikpunt van online-aanvallen en bedreigingen.

Trump noemde zijn politieke en juridische tegenstanders onlangs 'riggers'. Daarmee verwijst hij naar de mensen die volgens hem de verkiezingen van 2020 van hem hebben gestolen. Op rechtse online-platforms wordt het woord gebruikt als alternatief voor het n-woord.

Criminele aanklagers

Fani Willis, de openbaar aanklager die leiding geeft aan de samenzweringszaak in Georgia, is het laatste slachtoffer van Trumps verbale aanvallen. "Er is een jonge racist in Atlanta, die een affaire had met een lid van een criminele bende. Ze heeft veel problemen", zei de oud-president onlangs over de aanklager. Ze is de eerste zwarte vrouw die deze hoge functie vervult in Georgia.

Ook zond het campagneteam van Trump een spotje uit waarin de aanval wordt geopend op "de club gewetenloze medeplichtigen van Joe Biden die Trump wil uitschakelen". In het filmpje wordt ook de openbaar aanklager genoemd die werkt aan de zwijggeldzaak in New York. Trump zette hem eerder weg als crimineel. Ook gaf hij een andere vrouwelijke aanklager de bijnaam 'peekaboo', een haatterm voor zwarte mensen, vergelijkbaar met het n-woord.

Volgens burgerrechtenorganisatie NAACP uit Georgia is er een duidelijk patroon te zien in de manier waarop Trump zich uitlaat over de zwarte rechter en aanklagers. "Met zijn woorden verwijst hij naar een tijdperk waarin zwarte mensen niet als gelijkwaardig werden gezien", zegt voorzitter Gerald Griggs. "Door een rechter als racistisch of crimineel te kwalificeren, stimuleert hij dat zwarte mensen niet als gelijken worden gezien."