Hockeysters naar EK-finale na eclatante zege op Engeland

De Nederlandse hockeysters hebben de EK-finale bereikt. Engeland spartelde in de halve finale in Mönchengladbach één helft tegen, maar ging na rust alsnog diep door de knieën. Yibbi Jansen (3), Pien Dicke, Frédérique Matla (2) en Marijn Veen tekenden voor de doelpunten in de met 7-0 gewonnen halve finale. Nederland mocht vanzelfsprekend van Engeland het spel maken, maar al het balbezit leverde voor rust weinig op voor de elfvoudig Europees kampioen en winnaar van de laatste drie EK's. De ploeg van bondscoach Paul van Ass speelde vooral in het eerste kwart slordig en had moeite met het fysieke spel van de Engelse vrouwen. De beste kansen waren voor Maria Verschoor en Matla. Verschoor zag begin tweede kwart een backhand-schot worden gestopt, terwijl Matla twintig seconden voor het rustsignaal de bal net niet goed raakte en naast schoot. Vier minuten eerder in het tweede kwart kreeg Oranje de eerste en enige strafcorner van de eerste helft, nadat Verschoor op haar stick was geraakt. Specialist Jansen mikte de sleeppush boven kniehoogte en werd teruggefloten. Diezelfde Jansen moest even daarvoor ingrijpen in defensief opzicht. Ze was net op tijd terug gesprint om de bal weg te tikken voordat Hannah Martin gevaarlijk kon worden.

Omsingeling heeft succes De tweede helft ging de Nederlandse omsingeling gewoon door. Nu wel met succes. De eerste twee strafcorners - beide varianten - ontaardden nog in onnodig gebrei, maar de derde in drie minuten tijd was wel raak. Jansen schoot de bal keihard door de benen van Sabbie Heesch tegen de plank. Twee minuten kreeg het Engelse zelfvertrouwen de volgende dreun. Balverlies op de rand van de cirkel deed de bal bij Pien Dicke belanden en die soleerde vervolgens handig naar de 2-0.

Pien Dicke is het middelpunt van de feestvreugde na haar treffer - Pro Shots