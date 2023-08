Poetin condoleert familie Prigozjin: 'Hij was een getalenteerde zakenman'

De Russische president Poetin zegt de familie van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin te hebben gecondoleerd met zijn dood. Poetin noemt Prigozjin een "getalenteerde zakenman" die hij al sinds de jaren 90 kende.

Het is voor het eerst dat Poetin reageert op het incident van gisteren. De Russische autoriteiten maakten toen bekend dat alle tien inzittenden van een privéjet waren omgekomen bij een crash. Het toestel was onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg. Meteen kwamen onbevestigde berichten naar buiten dat Prigozjin en zijn rechterhand, de naamgever van Wagner, Dmitri Oetkin aan boord waren en het niet hadden overleefd.

Opstand was flinke deuk in imago Poetin

In juni kwam het Wagner-huurlingenleger onder leiding van Prigozjin in opstand tegen de Russische legertop. De troepen namen de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don in en rukten op richting Moskou, maar de opmars werd afgeblazen. Poetin noemde de muiterij een "dolkstoot in de rug".

Later beweerde Prigozjin dat het niet zijn doel was geweest om Poetin omver te werpen, maar zijn opstand zorgde voor een flinke deuk in het imago van Poetin. De vraag rees wat het lot zou zijn van Prigozjin.

Na de muiterij van Wagner werd Prigozjin gezien in Rusland. Een deel van zijn huurlingen trok naar Belarus, waar Wagner-kampen werden ingericht. Later dook Prigozjin op in een video waarin hij suggereerde in Afrika te zijn.

'Kok van Poetin'

Poetin en Prigozjin waren al decennia goede bekenden van elkaar. Prigozjin stond bekend als 'de kok van Poetin': na jarenlang in de gevangenis te hebben gezeten stampte hij een imperium van fastfoodketens en restaurants uit de grond. In een van zijn restaurants ontving Poetin wereldleiders als de Franse president Chirac en de Amerikaanse president Bush.

Later groeide de rol van Prigozjin aanzienlijk, zodanig dat The New York Times hem "Poetins go-to olicharch voor smerige klussen" noemde. Hij werd de leider de Wagner-groep, het huurlingenleger dat onder zijn leiding van groot belang was voor de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. Zo werd in mei de symbolisch belangrijke Slag om Bachmoet gewonnen door de huurlingen van Wagner.