Minister Hoekstra volgt Timmermans op als Eurocommissaris

Het demissionaire kabinet is van plan minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken voor te dragen als nieuwe Eurocommissaris. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van de Britse krant Financial Times. Naar verluidt wordt de voordracht morgen na de vergadering van het kabinet bekendgemaakt.

Er is een vacature voor een Nederlandse commissaris na het vertrek van Frans Timmermans. Die diende deze week zijn ontslag in, omdat hij bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker wordt van de combinatie PvdA/GroenLinks.

Al langer speculaties

De naam van CDA'er Hoekstra ging al enige tijd rond, net als die van D66-kopstukken Kaag en Ollongren. Premier Rutte zei dinsdag dat het kabinet "echt even de tijd neemt" voor de keuze.

Hoekstra is in het sinds vorige maand demissionaire kabinet minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier namens het CDA. Bij de Kamerverkiezingen van 2021 was hij ook lijsttrekker van het CDA, maar in die rol keert hij niet terug.

Eerder was hij onder meer minister van Financiën, Eerste Kamerlid en consultant bij adviesbureau McKinsey.