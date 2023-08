Verstappen in Zandvoort: 'Doorgaan zoals we het hebben achtergelaten, dat is het doel’

De zonnebrand is ingewisseld voor een paraplu. Waar de Formule 1 de afgelopen twee jaar met heerlijk zomerweer werd ontvangen in Zandvoort, dreigt nu een wisselvallig raceweekeinde. Daniel Ricciardo is benieuwd naar de meest recente weersverwachting en vraagt 'local' Max Verstappen tijdens de persconferentie even op zijn telefoon te kijken hoe het eruit ziet. "Zaterdag meer kans op regen dan zondag", vat Verstappen de voorspelling samen. "Ligt de laatste bocht er droog bij?", wil Ricciardo alvast weten. "Jij mag het als eerste proberen", reageert de leider in de WK-stand gevat. Niet te veel terugkijken Verstappen laat zich door niets en niemand van de wijs brengen. Regen of geen regen, hij is in Zandvoort maar voor één ding: doorgaan waar hij mee bezig was. Zijn dominantie nam in de races voor de zomerstop ongekende vormen aan. Acht grands prix en twee sprintzeges op rij, Verstappen wist ze allemaal te winnen. Zijn laatste 'nederlaag' leed hij op 30 april in Azerbeidzjan. "We denken er niet te veel aan, want we kijken vooruit en willen de best mogelijke auto de baan op krijgen. Op die manier bereidt iedereen in het team zich altijd voor. Na een onderbreking weet je nooit helemaal hoe het ervoor staat. Het weer maakt dit weekeinde ook listig. We hebben natuurlijk een goede auto, maar het moet allemaal samenvallen."

Verslaggever Martin Vriesema in gesprek met Max Verstappen aan de vooravond van de grand prix op Zandvoort. - NOS

Coureurs en medewerkers van de teams lopen donderdagmiddag in regenjassen door de paddock. Op het circuit liggen plassen water nadat het even serieus heeft geregend, maar het asfalt droogt ook vrij snel weer op. Kortom: de omstandigheden zijn onvoorspelbaar en dat zal het hele weekeinde wel zo blijven. "Je moet je er gewoon aan aanpassen", zegt Verstappen. "Het zal anders zijn dan de afgelopen jaren, maar toen werden we hier ook wel verwend", blikt hij terug op de zonovergoten races. "Uiteindelijk moet iedereen het ermee doen."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Verstappen stevent in razend tempo af op zijn derde wereldtitel. Wint hij ook in de Noord-Hollandse duinen, dan is het de negende GP-zege achter elkaar, een evenaring van het record dat Sebastian Vettel in 2013 neerzette. 'Genieten van wat je doet' De successen stapelen zich op. Staat hij het zichzelf toe te genieten van wat hij presteert of is de blik altijd op de volgende race, op het volgende weekeinde gericht? Verstappen: "Van jongs af aan heeft mijn vader me er altijd voor behoed. Hij zei dat het belangrijk is te genieten van wat je aan het doen bent, want het is ook snel weer voorbij." "Er zullen altijd momenten zijn waarvan je denkt: daar had ik iets meer van kunnen genieten, maar op het moment zelf ben je misschien moe of heb je zin om naar huis te gaan. Als je er een paar jaar later aan terugdenkt heb je meer energie en dan denk je: toen had ik andere dingen kunnen doen, maar dat is altijd makkelijker praten achteraf."

Het was fijn geen mails of berichten te krijgen die met de Formule 1 te maken hebben. Max Verstappen

Het betekent niet dat Verstappen de afgelopen maand, na de laatste race in België voor de zomerstop van de Formule 1, steevast terugdacht aan die eerste seizoenshelft. "Er zijn ook wel dagen waarop ik er helemaal niet mee bezig ben geweest, het was fijn geen mails of berichten te krijgen die met de Formule 1 te maken hebben."

De coureurs, de engineers en ook de stroopwafelkraam komt het terrein op in Zandvoort. Langzamerhand druppelt alles en iedereen binnen bij het circuit, net zoals de regen. - NOS