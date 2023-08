Talentvolle tijdritspecialist Tarling wint tweede etappe Renewi Tour en pakt leiderstrui

Joshua Tarling heeft de tweede etappe van de Renewi Tour (voorheen Eneco Tour en BinckBank Tour) gewonnen. De pas 19-jarige in Wales geboren wielrenner was met een gemiddelde van 54,1 kilometer per uur de snelste in de tijdrit over 13,6 kilometer in en rond de Zeeuws-Vlaamse plaats Sluis. Hij geldt als een groot talent in het tijdrijden.

Tarling, uitkomend voor Ineos-Grenadiers, legde de afstand af in 15 minuten en 5 seconden. Hij hield drie Belgen achter zich. Op 14 seconden van Tarling werd Tim Wellens tweede, de derde plaats was voor Yves Lampart (15.23) en Jasper Stuyven (15.24) eindigde als vierde.

Beste Nederlander was Daan Hoole van Lidl-Trek op 23 seconden van de Britse winnaar, een teamgenoot van de Italiaanse tijdritspecialist Filippo Ganna.

WK-brons

Tarling werd eerder dit jaar al Brits kampioen tijdrijden. Achter Remco Evenepoel en Ganna pakte hij begin deze maand brons op de tijdrit bij het WK wielrennen in Schotland. Nu heeft hij ook zijn eerste World Tour-zege te pakken.

De leiderstrui gaat van Jasper Philipsen, goed voor vier etappeoverwinningen en de groene trui in de Tour de France van 2023, over naar Tarling, met zijn 19 jaar de jongste deelnemer in de Renewi Tour. Philipsen won dinsdag de eerste etappe als snelste in de massasprint. De sprinter gaf in de tijdrit 48 tellen toe op de winnaar.

De derde etappe van de vijfdaagse rittenkoers gaat donderdag van Aalten naar Geraardsbergen over een afstand van 171,2 kilometer.