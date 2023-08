Smeltend zee-ijs maakt dat veel keizerpinguïnkuikens niet overleven

Het gaat steeds slechter met de keizerspinguïn in Antarctica, zo blijkt uit een nieuwe studie van Britse onderzoekers. Volgens de wetenschappers heeft het verdwijnen van zee-ijs een negatief effect op de broedperiode van de pinguïns. Ze stellen dat als het zo doorgaat meer dan 90 procent van de keizerpinguïnkolonies zal zijn uitgestorven aan het einde van deze eeuw.

Keizerpinguïns zijn van alle levende pinguïnsoorten het grootst. Ze kunnen gemakkelijk meer dan een meter hoog worden.

De onderzoekers bestudeerden satellietbeelden van een deel van de Bellinghausenzee, ten westen van Antartica. Daar was het zee-ijs vorig jaar totaal verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk heeft in vier van de vijf pinguïnkolonies geen enkele babykeizerpinguïn het gered.

Nooit eerder zo mislukt

"We hebben nooit eerder gezien dat het broedproces van keizerpinguïns op zo'n grote schaal mislukte binnen één seizoen", zegt hoofdonderzoeker Peter Fretwell van het instituut British Antarctic Survey. "Het verdwijnen van zee-ijs in deze regio tijdens de zomer in Antarctica maakte het al onwaarschijnlijk dat ontheemde pinguïnkuikens zouden overleven."

Keizerpinguïns zijn bij het broeden afhankelijk van stabiel zee-ijs dat het grootste deel van het jaar stevig vastzit aan de oever van het land. Als de pinguïns in april een broedplek hebben gekozen, leggen ze in mei en juni eieren. Na ongeveer 65 dagen zijn de eieren uitgebroed, maar de babypinguïns vliegen pas uit vanaf december.

Waterafstotende veren

De veren van babypinguïns zijn in hun eerste levensmaanden nog niet waterafstotend. Door het ontbreken van zee-ijs op bepaalde plekken wordt het voor babypinguïns dus veel moeilijker om te overleven, zeker als ze niet meer bij hun ouders zijn.

De onderzoekers zeggen dat 30 procent van de 62 bekende keizerpinguïnkolonies tussen 2018 en 2022 werd geraakt door het gedeeltelijk of helemaal verdwijnen van het zee-ijs.

"We weten dat keizerpinguïns zeer kwetsbaar zijn in een warmer wordend klimaat", benadrukt Fretwell. De hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica is niet eerder zo klein geweest als in de afgelopen jaren, met als dieptepunten de laatste drie jaren.

Meerdere factoren

De onderzoekers tekenen er wel bij aan aan dat het moeilijk is om een direct verband te leggen tussen extreme weerseizoenen en klimaatverandering. Ook andere onderzoekers erkennen dat naast de opwarming van de aarde natuurlijke omstandigheden een rol kunnen spelen bij het verdwijnen van zee-ijs.

Fretwell stelt op basis van wetenschappelijk onderzoek dat het smelten van zee-ijs op grote schaal in de toekomst waarschijnlijk vaker en op veel meer plaatsen zal voorkomen.