Drie jongeren aangehouden na gooien brandbom naar politiebureau in Heerlen

In Heerlen zijn vannacht drie jongeren aangehouden na het gooien van een molotovcocktail naar een politiebureau. Er raakte niemand gewond.

Twee van de drie verdachten gooiden vannacht de brandbom over de poort van het politiebureau. Medewerkers van de afdeling cameratoezicht van de gemeente Heerlen hielden de jongeren op dat moment in de gaten, meldt de politie. Zij konden via camera's precies zien waar de verdachten waren en wat ze deden.

De twee jongeren van 19 jaar uit Heerlen en Hoensbroek konden daarom direct na het incident worden aangehouden. De derde verdachte van 21 jaar werd later aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting.

'We nemen dit zeer hoog op'

De vloer van het politiebureau is flink geblakerd door de brandbom. De jongeren gooiden de molotovcoctail naar het gedeelte van het pand waar de recherche werkt, meldt 1Limburg.

"We nemen dit zeer hoog op", zegt de politie. "De rechercheurs die op dit bureau werken, zetten zich dag in dag uit in voor de bestrijding van criminaliteit. Het is daarmee heel kwalijk dat dit plaatsgevonden heeft."

Waarom de brandbom is gegooid is niet duidelijk. De politie laat weten dat het onderzoek naar het motief nog gaande is.