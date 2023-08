Saudi-Arabië krijgt verder voet aan grond in sportwereld met tennistoernooi

Saudi-Arabië drukt een steeds grotere stempel in de sportwereld. Nadat er al een Formule 1-race was en de ene na de andere voetballer voor veel geld naar het Midden-Oosten trok, krijgt het land u ook het eindejaarstoernooi voor de beste tennistalenten van het seizoen. De Next Gen ATP Finals worden vanaf dit jaar in Saudi-Arabië gehouden.

De ATP, de organisatie van het mannentennis, heeft het toernooi tot en met de editie van 2027 toegewezen aan Jeddah. Het lijkt op een eerste stap voor het professionele tennis in dat land. ATP-Voorzitter Andrea Gaudenzi sprak namelijk al eerder met investeerders over de mogelijkheden om een aantal tennistoernooien in Saudi-Arabië te organiseren.

Jeddah wordt hiermee de opvolger van Milaan, waar het toernooi sinds de oprichting in 2017 werd gehouden. Next Gen ATP Finals werd de laatste jaren onder anderen gewonnen door Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, die tegenwoordig wereldtop zijn.

Er wordt veel geld beschikbaar gesteld voor de jonge spelers op het eindejaarstoernooi. Er komt een prijzenpot van 2 miljoen dollar, ongeveer 1,8 miljoen euro. Dat is een record.

Wel of niet tennissen in Saudi-Arabië? De meningen verschillen

Maar gaan de seniorenwereldtoppers nu ook naar Saudi-Arabië voor tennistoernooien? Dat is nog even de vraag. Er zijn in ieder geval een hoop verschillende meningen over onder spelers en oud-spelers. Dat komt doordat Saudi-Arabië bekend staat als een land dat de mensenrechten schendt.

Tennislegende John McEnroe liet weten tennistoernooien daar niet toe te juichen. "Ik zou het persoonlijk niet steunen. We zouden daar ver van moeten wegblijven", zei de zevenvoudig grandslamkampioen.

Kijk hier naar de reactie van Tallon Griekspoor op Wimbledon over het tennissen in Saudi-Arabië: