Meer verzekeraars stoppen met fatbike, ook Urban Arrow-bakfiets uitgesloten

De ANWB verzekert naast fatbikes ook bepaalde soorten elektrische Urban Arrow-bakfietsen niet meer. Het gaat daarbij alleen om modellen zonder gps-volgsysteem, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van tv-programma Radar. Ook andere verzekeraars deinzen bij dit soort fietsen terug vanwege de hoge risico's op diefstal.

"Alle elektrische bakfietsen zijn gewild bij fietsendieven, maar Urban Arrow loopt een substantieel hoger risico", zegt een woordvoerder van Unigarant, het verzekeringsbedrijf van ANWB dat 9000 klanten met een Urban Arrow heeft. "We verzekeren Urban Arrow-fietsen alleen nog als ze een tracker hebben. En zelfs dan rekenen we een toeslagpremie. Bestaande klanten kunnen nog wel hun verzekering verlengen als deze afloopt."

Ook fietsverzekeraar Kingpolis weert sommige elektrische bakfietsen. "Niet alle fietsmerken kunnen verzekerd worden via Kingpolis", schrijft de verzekeraar uit Lemmer op zijn website. Het gaat naast Urban Arrow-fietsen om fietsen van het Duitse merk Riese & Müller. "Uitzondering hierop is als de fiets is voorzien van track & trace." Eigenaars van VanMoof-fietsen hoeven ook niet aan te kloppen in Lemmer.

Stoppen met fatbikes

Eerder deze week stopte de ANWB al met het verzekeren van zogeheten fatbikes. Concurrent Univé laat vandaag weten die stap te volgen. "Gisteren hebben ook wij besloten geen fatbikes meer te verzekeren", zegt een woordvoerder van Univé.

Ook de verzekeringstak van HEMA verzekert geen fatbikes. "Dat deden we al niet. We vonden het diefstalrisico al tijdens de opkomst van deze fietsen te hoog."

Fatbikes werden populair nadat begin dit jaar de helmplicht voor snorfietsen werd ingevoerd. Die populariteit maakt de elektrische dikkebandenfiets ook geliefd bij dieven. De verzekeraars spreken van "extreem hoge diefstalcijfers".