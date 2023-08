Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) keert na verkiezingen niet terug

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp keert na november niet terug als Kamerlid. Op X (voorheen Twitter) zegt ze dat ze zich niet opnieuw verkiesbaar stelt. Bergkamp zit elf jaar in de Tweede Kamer voor D66. Sinds maart 2021 is ze Kamervoorzitter. Ook aan haar voorzitterschap komt na de verkiezingen dus een eind.

In een toelichting schrijft ze dat een nieuwe politieke fase aanbreekt. "Daarom vind ik dat het voor mij nu tijd is voor iets nieuws." Bergkamp voegt eraan toe dat ze haar partij al op 26 juli heeft laten weten dat ze niet wil terugkeren. Ze benadrukt dat ze voorzitter werd in een turbulente tijd en dat onder haar leiding meer is geïnvesteerd in de ondersteuning van Kamerleden. Ook zijn de stemmingen nu op meer voorspelbare tijden, schrijft ze.

Sociale veiligheid

Bergkamp vult aan dat het werken aan de sociale veiligheid nu hoog op de agenda staat en dat het belangrijk is dat klachten van ambtenaren over een onveilige werksfeer serieus worden genomen. "Bij ernstige signalen moet dit, zoals in elke organisatie, ook kunnen leiden tot een onafhankelijk onderzoek."

Dat laatste lijkt een verwijzing naar het onderzoek dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heeft ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Arib. Op de manier waarop het dagelijks bestuur, en met name Bergkamp, dat onderzoek aanpakt kwam van veel kanten kritiek.

Laag vertrouwen in politiek

In haar toelichting wijst Bergkamp er ook op dat het vertrouwen in de politiek laag is en dat haar dat pijn doet, omdat ze ziet hoe hard Kamerleden werken. "Met liefde voor de inhoud en vakmanschap."

Ze voegt toe dat de kritiek niet kan worden genegeerd. "Nadat de grens qua omgangsvormen in het debat jarenlang was opgeschoven, hebben we gelukkig gezamenlijk een streep in het zand getrokken." Ze vraagt om "een diepgaande reflectie en wellicht verdere aanpassing van onze cultuur en werkwijze. Ik hoop dat de volgende Tweede Kamer zich die ruimte gunt."

Voordat Bergkamp voorzitter werd, voerde ze als Kamerlid onder meer het woord over langdurige zorg en familierecht. Daarvoor was ze voorzitter van lhbti-belangenorganisatie COC en directeur bij de Sociale Verzekeringsbank.