Bommenwerper komt na 80 jaar onder het IJsselmeer vandaan

De berging van een bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte in het IJsselmeer is begonnen. Het zal een paar maanden duren voordat het vliegtuig uit het water is gehaald en mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd.

De Lancaster ED603, een Britse bommenwerper, deed op 12 juni 1943 mee aan een aanval op de Duitse stad Bochum en raakte daar beschadigd door luchtafweer.

Op de terugweg naar Engeland werd het beschadigde toestel opgepikt door een Duitse radar en uiteindelijk neergeschoten. Het kwam terecht in het IJsselmeer, niet ver van de Afsluitdijk. Zeven inzittenden kwamen om het leven, schrijft Omrop Fryslân.

Na tachtig jaar wordt het toestel nu uit het water gehaald. De afgelopen weken is een stalen bak van 30 bij 30 meter om het vliegtuig gebouwd. Het water in de bak wordt weggepompt.

Bij de bergingswerkzaamheden zijn de eerste onderdelen van de Lancaster al voorzichtig te zien: