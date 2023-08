Introductie van studentenvereniging Vindicat stilgelegd na onwelwording

De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft de introductietijd stilgelegd. Dat gebeurt naar aanleiding van een incident van gisteravond in het pand van de vereniging.

Tijdens de eerste avond van de introductietijd kregen zo'n tien aankomende leden klachten, zoals hoofdpijn en flauwvallen. Dat kwam volgens Vindicat door de hitte in het gebouw. Een van de leden werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het pand is ontruimd en binnen zijn metingen uitgevoerd. "We hebben wel wat verhoogde waardes gemeten, maar niet anders dan normaal als veel mensen in een ruimte hebben gezeten", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTV Noord.

Vindicat onderzoekt hoe de studenten aan de klachten zijn gekomen. Tot die tijd ligt de introductietijd stil.