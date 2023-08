Feyenoord-aanwinst Lingr hoopte twee jaar terug al ooit in De Kuip te spelen

Feyenoord heeft een nieuwe middenvelder toe kunnen voegen aan de selectie. De zesvoudig Tsjechisch international Ondrej Lingr komt op huurbasis naar Rotterdam. De landskampioen heeft een koopoptie bedongen in de huurovereenkomst.

Lingr speelde de afgelopen jaren voor SK Slavia Praag, dat hem in 2020 overnam van MFK Karviná. In Praag kwam hij tot 138 optredens. In die wedstrijden liet Lingr zien dat hij wel een aardige neus voor de goal heeft.

De aanvallende middenvelder scoorde 40 doelpunten en gaf 11 assist. Daarmee lijkt het erop dat Feyenoord een waardige vervanger heeft gevonden voor de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymański.