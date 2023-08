Bijna 1 op 10 reed te hard bij massale verkeerscontrole

In Midden-Nederland heeft de politie deze maand bij meerdere snelheidscontroles in een week tijd bijna één op de tien bestuurders een boete opgelegd.

Ruim 30.000 autobestuurders werden bij 59 snelheidscontroles bekeken met onder meer radar- en laserapparatuur, en videovoertuigen. Dat gebeurde tussen 7 en 13 augustus op diverse wegen in het midden van het land. 2842 bestuurders bleken te snel gereden te hebben.

Van hen reden er 44 dusdanig hard dat ze hun rijbewijs moesten inleveren. Dat gebeurt als mensen de maximumsnelheid met meer dan 50 kilometer per uur overschrijden.

De controles stonden in het teken van de Europese actie 'Speed' van Roadpol, de Europese wegenpolitie. Vorig jaar maart voerde de politie een soortgelijke operatie uit, toen alleen in Noord-Holland. Daarbij werden in een week tijd 1643 snelheidsovertredingen genoteerd. Veertien mensen moeten hun rijbewijs inleveren.