CDA'er Lucille Werner na november niet terug in Kamer

Lucille Werner komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Het CDA-Kamerlid zegt op X dat ze haar missie om de positie van mensen met een handicap te verbeteren na november zal voorzetten, maar dan vanuit een andere rol.

Werner kwam in maart 2021 als een van de weinige CDA-nieuwkomers in de Kamer. Ze stond op de tiende plaats op de kandidatenlijst. Daarvóór was zij al bekend als tv-presentatrice. Zo was ze van 2005 tot 2014 het gezicht van het tv-programma Lingo.

Werner is verder de bedenker van de 'Mis(s)-verkiezingen', waarbij een miss met een handicap wordt gekozen. Zij had ook naam gemaakt als ambassadeur van organisaties van mensen met een functiebeperking. Door zuurstofgebrek bij haar geboorte is Werner zelf slecht ter been.

Op X zegt ze dat ze aanvankelijk vier jaar in de Kamer wilde blijven. Maar nu er vervroegde verkiezingen komen, stopt ze eerder. Als Kamerlid voerde Werner behalve over het gehandicaptenbeleid onder meer het woord over media en cultuur.