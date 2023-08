Beiaardiers bijeen in Utrecht: 'Belangrijk om elkaar te inspireren'

In Utrecht is het wereldbeiaardierscongres begonnen. 130 beiaardiers uit de hele wereld komen er samen om een week lang met elkaar in gesprek te gaan, zowel verbaal als muzikaal. Het evenement is bedoeld om te leren van elkaars ervaringen en te inspireren.

"Het klokkenspel hoor je meestal in steden, maar in de Verenigde Staten heb je vaak op een universiteitscampus een toren staan. Dat is een heel andere omgeving", zegt Malgosia Fiebig, beiaardier van de Domtoren en mede-organisator van het evenement, tegen RTV Utrecht. "Moet je op zo'n campus anders spelen dan in de stad? Daar ben ik benieuwd naar."

Maar Nederlandse steden onderling kunnen er ook ideeën uitwisselen. "De stadsbeiaardier van Rotterdam heeft een boek gemaakt met kinderliedjes van alle nationaliteiten die in de stad wonen. Dat is een heel interessant project, waar wij in Utrecht inspiratie over kunnen opdoen", licht Fiebig toe in het NOS Radio 1 journaal.