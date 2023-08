Verhoeven over strengere dopingcontroles Glory: 'Slager die eigen vlees keurt'

Rico Verhoeven juicht het aangescherpte anti-dopingbeleid van kickboksorganisatie Glory toe. Toch is de kampioen van het zwaargewicht, die na een lange blessure in november weer de ring in gaat , niet helemaal tevreden.

Nadia Silk, een Amerikaanse dopingjager met ervaring bij Usada en de UFC, werd door Glory in dienst genomen om de extra controles aan te sturen. "Binnen de wereldwijde vechtsport was het anti-dopingprogramma van Glory al leidend. Met deze veranderingen laten we eens te meer zien dat we de strijd tegen doping erg serieus nemen", liet Glory vol trots weten.

De dopingcontrole bij Glory wordt uitgevoerd door het International Testing Agency (ITA), een onafhankelijke non-profitorganisatie die in 2018 op initiatief van het IOC tot stand is gekomen. De organisatie voert momenteel een anti-dopingprogramma in zestig sporten over de hele wereld.

'We zijn er nog niet'

"Ik ben er ook heel blij mee", zegt Verhoeven over de aanscherping van het Glory-dopingbeleid. "Ik ben zelf een van de initiatiefnemers geweest. Dit is een goede stap, maar we zijn er nog niet volledig."

In de vechtsport kan het gebruik van doping een groot voordeel hebben, stelt Verhoeven. "Je krijgt een betere conditie en slaat harder. Het gaat niet alleen om winst en verlies, maar ook echt om je gezondheid. Als iemand harder slaat, dan richt hij meer schade aan. Dat vind ik een serieuze kwestie."