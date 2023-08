Chipgigant Nvidia begon ooit in restaurant, nu onmisbaar voor AI

In Silicon Valley wil iedereen ze hebben: de zeer geavanceerde grafische computerkaarten van Nvidia. Per stuk kunnen ze al snel 10.000 dollar of meer kosten. Het leverde de Amerikaanse chipgigant het afgelopen kwartaal records op, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. De winst was met 6,2 miljard dollar tien keer zo groot als in dezelfde periode een jaar eerder.

Al negen maanden is sprake van een explosie aan nieuwe toepassingen in artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Het begon met platforms als ChatGPT, waarmee je in een paar seconden een werkstuk kan maken, en Midjourney, dat iets soortgelijks voor afbeeldingen doet. Inmiddels experimenteert het hele bedrijfsleven met generatieve AI: kunstmatige intelligentie die op basis van een opdracht zelf iets creëert.

Met als gevolg dat Nvidia de vraag naar de chip, de zogeheten graphics processing unit (GPU), niet kan bijbenen. "Bijna alle grote AI-systemen zijn getraind op Nvidia's chips. Op dit moment proberen zowel grote techbedrijven als start-ups om zo veel mogelijk chips in te slaan", zegt Chris Miller, auteur van het toonaangevende boek Chip War, dat gaat over de wereldwijde chipindustrie.

Geen garage, maar diner

Nvidia werd dertig jaar geleden opgericht door drie technici. Waar het in Silicon Valley bijna traditie is om te beginnen in bijvoorbeeld iemands garage - denk aan Apple, Amazon en Google - werd Nvidia bedacht in Denny's, een typisch laagdrempelig Amerikaans restaurant. De oprichters brachten daar vele uren door, het was hun eerste 'hoofdkantoor'.

Al die jaren staat dezelfde topman, tevens een van de oprichters, aan het roer: Jensen Huang. Hij is in Taiwan geboren en kwam op jonge leeftijd naar de VS; hij heeft beide nationaliteiten. Huang draagt altijd dezelfde zwarte leren jas. Zo'n kenmerkend kledingstuk is overigens een typisch Silicon Valley-ding: Steve Jobs had de coltrui en Mark Zuckerberg draagt altijd hetzelfde donkergrijze T-shirt.

Bloomberg beschrijft de 60-jarige Huang als een man die naar buiten toe "ontwapenende humor" heeft, maar op kantoor een baas is die snel boos kan worden en dan veel vloekt. Mensen om hem heen zeggen daarnaast dat hij het "opmerkelijke vermogen" heeft om foute keuzes te wissen uit het geheugen van het bedrijf. Een voormalig hoge manager omschrijft hem als de "bijna perfecte AI".

Dat Nvidia in het centrum van de huidige AI-boom zit, is een tamelijk recente ontwikkeling. Het bedrijf is groot geworden met videokaarten die ervoor zorgen dat gamers hun zware grafische spellen konden spelen. Jarenlang was dat dan ook de belangrijkste inkomstenbron.

Vorig jaar veranderde dat opeens: Nvidia verkocht toen voor het eerst meer chips aan datacenters, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen. Dat was meteen goed voor meer dan de helft van de omzet.

AI-gemeenschap opgegroeid met Nvidia-chips

"Pas zo'n tien jaar geleden realiseerde het bedrijf zich dat er studenten computerwetenschappen waren die de chips gebruikten voor bijvoorbeeld het trainen van AI-systemen", vertelt Miller. "Toen begon Nvidia hier heel stevig in te investeren. Met als resultaat dat de hele gemeenschap die zich bezighoudt met AI is opgegroeid met chips en software van Nvidia."

Een schot in de roos, zou je kunnen zeggen. Maar het bedrijf is niet altijd zo succesvol geweest, benadrukte topman Huang onlangs in een toespraak voor afgestudeerde studenten in Taiwan. "Ik was ook succesvol, totdat ik Nvidia begon", zei hij. "Daar maakte ik grote mislukkingen mee, allemaal vernederend en beschamend."

Vanaf 8:50 min vertelt Huang aan de afgestudeerden drie lessen die hij bij Nvidia leerde: