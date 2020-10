OM presenteert 'onomstotelijk' bewijs tegen Jos B.: 'Hij is de dader'

Het OM zegt niet precies te weten wat er is gebeurd, maar zegt dat dit niet nodig is om tot een bewezenverklaring te komen. Het dna van de verdachte kan er niet op een onschuldige manier terecht zijn gekomen. Het OM zal bewijzen dat dit wijst op seksueel misbruik en daarna het doden van Nicky. Als dat bewezen is, kan het ook niet anders dan dat B. Nicky heeft ontvoerd, stelt de officier van justitie.