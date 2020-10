OM presenteert 'onomstotelijk' bewijs tegen Jos B. • Advocaat niet onder indruk

Na een korte pauze heeft de officier van justitie Emmen zijn betoog hervat. Hij schetst de dag dat Nicky werd gevonden, op maandag 10 augustus 1998. Een zoekploeg vond die avond bij een laatste poging rond 20:50 uur het levenloze lichaam van Nicky in een sparrenbosperceeltje. Hij droeg een rode pyjamabroek en daaronder een blauwe onderbroek, beide binnenstebuiten en achterstevoren. De 11-jarige jongen had geen schoenen aan. De plek waar Nicky lag is 1400 meter lopen vanaf de kampeerplaats waar hij verbleef.

Het politieonderzoek leverde niets op en de zaak kwam jarenlang stil te liggen. In 2012 wordt een nieuw onderzoeksteam opgericht met rechercheurs uit Gelderland en Limburg, die eerder niet met de zaak te maken hebben gehad. Dit onderzoek gebeurde in alle luwte en werd niet bekendgemaakt. De agenten digitaliseerden het dossier, dat uiteindelijk uit ruim 10.000 documenten bestaat waar 7500 namen in voorkomen. Dit team weet na jaren in 2018 een doorbraak te forceren: B. wordt in Spanje opgepakt na een match met zijn dna, verkregen via zijn spullen.