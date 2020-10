OM eist 15 jaar en tbs tegen Jos B. • 'B. gevaar voor maatschappij'

Het OM zegt dat het dna-materiaal van Jos B. 27 keer is gevonden op de pyjamabroek, de binnen- en buitenkant van de onderbroek en het lichaam van Nicky Verstappen. De kleding en het materiaal is in de afgelopen 22 jaren meermaals opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. Van enkele sporen is niet met zekerheid te zeggen dat ze van B. zijn en wat voor materiaal het precies is. Er wordt uit gegaan van haren, huidschilfers en speekselsporen.

De officier van justitie doet uit de doeken hoe de match met B. tot stand is gekomen. Het onderzoeksteam had een lijst van 1350 namen die door het onderzoeksteam werden bestempeld als 'persons of interest.' B. stond op die lijst omdat hij een zedenverleden heeft, de Brunssummerheide kent en een paar uur nadat Nicky gevonden was, staande gehouden is door de marechaussee.

De politie heeft alle 1350 mannen benaderd voor dna-onderzoek, maar van B. kregen ze geen reactie. Ook familie kreeg later ook geen contact meer met hem. In april 2018 deed zijn zus aangifte van vermissing. Daarom werd dna afgenomen van persoonlijke spullen om in de databank van vermiste personen op te nemen. Omdat zijn zussen niet wilden meewerken aan een verwantschapsonderzoek, werd het dna van verre verwanten opgenomen. Het materiaal leverde in 2018 een volledige match op.