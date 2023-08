Rechtbank Moskou verlengt voorarrest journalist Gershkovich met drie maanden

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft voorlopig vastzitten in Rusland. Een rechtbank in Moskou heeft zijn voorarrest, dat volgende week woensdag zou aflopen, verlengd tot 30 november.

De zitting was achter gesloten deuren, volgens het Russische staatspersbureau TASS omdat de details van de zaak vertrouwelijk zijn. Het is, ook voor Gershkovich zelf, onduidelijk wat de precieze aanklachten zijn.

De 31-jarige Gershkovich is correspondent voor The Wall Street Journal en werd eind maart opgepakt toen hij op reportage was in Jekaterinenburg. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de Amerikanen.

Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB probeerde hij staatsgeheime informatie te vergaren over een defensiebedrijf. Maar bewijs daarvoor hebben de Russen nog niet geleverd.

Gershkovich en zijn werkgever ontkennen dat hij zich bezighield met spionage. Het Witte Huis heeft de aantijgingen belachelijk genoemd en president Biden vindt dat zijn gevangenschap "volkomen illegaal" is.