Kramer krijgt geen straf voor 'obsceen juichgebaar'

De aanklager van de KNVB besloot vervolgens een vooronderzoek te starten . Diezelfde aanklager zegt dat de verklaring van de spits 'ongeloofwaardig is in het licht van de televisiebeelden.'

"Ik ga er verder niks over zeggen, anders gaan we dat weer krijgen. Maar weet jij wat we allemaal te horen krijgen van de supporters, of niet?", zei de spits na afloop.

Technisch directeur van RKC, Mo Allach, zei maandagavond in het NPO 1-programma Langs de Lijn dat hij met Kramer over het voorval heeft gesproken.

"We krijgen hier natuurlijk wel vragen over. We hebben het erover gehad hoe zijn actie geïnterpreteerd kan worden en hoe geloofwaardig zijn verhaal is. Maar het is ook een man van 34 jaar, hij weet heel goed wat hij wel en niet zegt."

Allach weet dat de spits ook een voorbeeldfunctie heeft. "Ik wil het dan ook niet bagatelliseren, maar ook niet dramatiseren. Geloof mij maar dat we het hier over gehad hebben."