IJshockeysters winnen weer op WK, promotie naar hoogste niveau blijft mogelijk

De Nederlandse ijshockeysters blijven het op het WK in de op één na hoogste divisie uitstekend doen. In het Chinese Shenzhen boekte Oranje de derde overwinning door Noorwegen met 6-3 te verslaan.

Op de wereldranglijst staat Nederland als nummer 18 vijf plekken onder Noorwegen en vorig jaar moest het op het WK nog een 7-1 nederlaag slikken. Dit keer wist Bobbi Strople een vroege achterstand goed te maken, maar in het begin van de tweede periode liepen de Noorse vrouwen uit naar 3-1.

Vanaf dat moment nam de formatie van bondscoach Marco Kronenburg de regie echter in handen. Dankzij goals van Aimee Seppenwolde, Kayleigh Hamers, Hilde Huisman en Bieke van Nes (2x) haalde Nederland de winst binnen.

In de race voor promotie

Dankzij de zege is Oranje nog altijd in de race voor promotie naar de hoogste divisie. Eerder deze week boekte Oranje al zeges op Slowakije (3-0) en Oostenrijk (2-1). Alleen de openingswedstrijd tegen Denemarken ging met 6-1 verloren.

Zaterdag speelt Nederland de laatste wedstrijd tegen China. Bij winst is Nederland zeker van promotie, maar dat zal niet eenvoudig worden. China is nog ongeslagen en gaat aan kop in de poule.

De nummers één en twee van de groep promoveren. Nederland staat nu tweede, maar de concurrerende landen moeten hun vierde wedstrijd nog spelen.