Bankeconoom ABN Amro: 'Toch nog geen lagere huizenprijzen'

ABN Amro past zijn voorspelling aan dat huizenprijzen volgend jaar gaan dalen. In de nieuwste prognose gaat de bank uit van een stabilisatie van de huizenprijzen.

"Wij dachten dat de rente zou stijgen, maar die is gedaald", zegt Philip Bokeloh, econoom van ABN Amro. "Centrale banken hebben voor lagere rente gezorgd en overheden hebben flink steunmaatregelen getroffen waardoor de economie redelijk overeind is gebleven. Dat heeft ertoe bijgedragen dat de huizenprijzen overeind zijn gebleven en zelfs verder zijn gestegen."

Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de woningmarkt blijken de prijzen in augustus met 8,2 procent te zijn gestegen. Dat is de hoogste stijging in anderhalf jaar tijd.

Volgens de bank spelen er ook verschillende overheidsmaatregelen mee, zoals het schrappen van overdrachtsbelasting voor kopers onder de 35 jaar en het verhogen van leengrenzen voor tweeverdieners.

Misschien 2022

Op termijn gaan de huizenprijzen wel dalen, denkt de bank. Maar wanneer dat is, kan Bokeloh niet voorspellen. "Dat zou in 2022 kunnen zijn, maar dat is gezien de economische omstandigheden zo ver vooruit dat we daar geen goede uitspraken over kunnen doen."

ABN Amro was niet de enige die een omslag in de huizenprijzen verwachtte. Rabobank voorspelde een maand geleden nog dat de huizenprijzen in 2021 met 0,8 procent gaan dalen. Die bank heeft nog geen nieuw rapport over de woningmarkt uitgebracht.