Erfenis van afzwaaiend servicekanon Isner: ruim 14.000 aces en langste partij ooit

Zijn laatste grote zege boekte Isner vorig jaar op Wimbledon, toen hij als 37-jarige de twee jaar jongere veteraan Andy Murray in de tweede ronde versloeg. "Op deze leeftijd moet ik deze momenten koesteren, dit was een van de grootste zeges van mijn carrière."

Isners beste prestatie was het behalen van de halve finales op Wimbledon in 2018. Hij reikte tot de achtste plaats op de wereldranglijst, was van 2012 tot 2020 de hoogst genoteerde Amerikaan en van 2010 tot 2019 stond hij in de top-20 van de wereld. Isner won zestien ATP-titels in het enkelspel en acht dubbeltitels.

Isner won met 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68 en nam zo zijn deel in de langste tenniswedstrijd ooit gespeeld. Woensdagavond kondigde de 38-jarige Amerikaan aan dat hij na de US Open, die maandag beginnen, stopt met tennissen.

Ze konden niet meer op hun benen staan, maar weigerden beiden te verliezen, die Londense zomer van 2010. Elf uur en vijf minuten lang speelden de Fransman Nicolas Mahut en Amerikaan John Isner, verspreid over drie dagen, hun partij in de eerste ronde op Wimbledon.

Over zijn elf uur durende gevecht met Mahut zijn boeken geschreven, films gemaakt en liedjes gezongen. Naast Court 18 hangt een plaquette ter nagedachtenis aan de uitputtingsslag die er ooit plaatsvond.

De marathonpartij staat integraal op Youtube, alle 980 punten, inclusief het gejoel als de partij tot twee keer toe wordt stilgelegd wegens de duisternis.

14.411 aces

Isners partij staat uiteraard bol van records, zoals de meeste aces ooit geslagen door een tennisser in één partij. Isner sloeg er die dagen in Engeland 113, alsnog maar een klein deel van het imposante acesrecord dat hij in handen heeft.

De 2.08 meter lange in North Carolina geboren Isner sloeg in zijn bijna 17 jaar lange carrière 14.411 aces. In New York kan Isner, inmiddels de nummer 158 van de wereld, dat wapen nog een allerlaatste keer afstoffen. Isner: "Time to lace 'em up one last time."