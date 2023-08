Japan begonnen met lozen radioactief koelwater Fukushima in oceaan

Japan is begonnen met het lozen van behandeld radioactief water uit de verwoeste kerncentrale Fukushima in de Stille Oceaan. Het plan werd twee jaar geleden al aangekondigd door de Japanse regering en de VN-atoomwaakhond IAEA zei vorige maand dat het lozen veilig is.

Het verwijderen van het koelwater is volgens de Japanse regering een noodzakelijke stap in de ontmanteling van de reactor, die in 2011 werd getroffen door een zware aardbeving en een tsunami.

Het lozen van de meer dan 1,3 miljoen ton koelwater gaat vermoedelijk zo'n dertig tot veertig jaar duren. Het water zal in eerste instantie met extra controles en in kleine hoeveelheden worden geloosd. In de eerste zeventien dagen zal er zo'n 7800 kubieke meter vrijkomen, ongeveer zo veel als in drie olympische zwembaden past.

Acceptabel tritiumniveau

Het koelwater wordt voor lozing behandeld en gefilterd, waardoor het meeste radioactieve afval eruit wordt gehaald. Alleen tritium, een isotoop van waterstof, zit nog in het water. De Japanse regering zegt dat het water wordt verdund tot ver onder het internationaal goedgekeurde tritiumniveau voordat het in de Stille Oceaan wordt geloosd.

Zuid-Korea en China hebben zich kritisch uitgelaten over het lozen van het koelwater en ook nu veroordeelt China het besluit. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is het een grote nucleaire veiligheidskwestie met grensoverschrijdende implicaties. De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo heeft Japan opgeroepen om transparant te zijn over de lozing van het afvalwater.

Verbod op invoer zeevruchten

Bij een protest tegen het Japanse besluit in Zuid-Korea zijn vandaag zestien mensen gearresteerd. Zij waren een gebouw van de Japanse ambassade in Seoul binnengegaan, meldt een bron aan persbureau Reuters.

China heeft gezegd dat het maatregelen zal treffen om het milieu, de voedselveiligheid en de volksgezondheid te beschermen. Ook wil China de controles op het stralingsniveau in zijn wateren intensiveren.

De Chinese regio's Hongkong en Macau hebben een verbod ingesteld op de invoer van Japanse zeevruchten uit bepaalde regio's, waaronder Tokio en Fukushima. Om die reden hebben Japanse vissers zich jaren verzet tegen de lozingsplannen: zij vrezen dat het lozen zal leiden tot omzetverlies.