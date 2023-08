In het jaar van moeten, komt Tadic bij Fenerbahçe als geroepen: 'Nu al leider'

Al na zes wedstrijden is Dusan Tadic de baas bij Fenerbahçe. De 34-jarige Serviër is een van de nieuwe boegbeelden van de Turkse topclub en speelt vanavond tegen zijn oude liefde FC Twente om plaatsing voor de Conference League. Na vijf bewogen Ajax-jaren liet Tadic Amsterdam achter zich. Hij kon zich niet vinden in het beleid bij Ajax onder de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat en achtte zijn eigen rol uitgespeeld. Even leek Besiktas zijn nieuwe club te worden, maar daar stak de steenrijke Fenerbahçe-voorzitter Ali Koç met een lucratieve aanbieding een stokje voor. En zo vloog Tadic, in zijn witte pak in een privéjet, naar Istanbul met niet Besiktas maar Fenerbahçe als bestemming.

Dat voorzitter Koç alles op alles zette om hem binnen te hengelen was geen toeval, legt de Turkse voetbaljournalist Serkan Saydam uit. Zelden was de druk bij Fenerbahçe groter dan nu. Al tien jaar werd de club geen kampioen en in 2008 werd voor het laatst Champions League gespeeld. Het mes staat Koç op de keel. "Hij is deel van de rijkste familie van Turkije. In zijn eerste jaren als voorzitter van Fenerbahçe heeft hij niet veel geïnvesteerd, maar dit jaar moest dat wel."

Ali Koç, voorzitter van Fenerbahçe - Pro Shots

Fenerbahçe eindigde vorig seizoen op de tweede plek, met acht punten minder dan aartsrivaal Galatasaray. In de eerste weken van de zomerse transferperiode raakte de club wonderkind Arda Güler kwijt aan Real Madrid. Met dat geld ging Fener de markt op, in een koortsachtige jacht op ervaren topspelers. Naast Tadic werden onder meer Edin Dzeko, Fred, Cengiz Ünder en oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski al aangetrokken. Daarmee heeft Koç zichzelf weer wat lucht verschaft. "Dit móét het jaar van Fenerbahçe worden", benadrukt Saydam. "Op de achtergrond voert ook oud-voorzitter Aziz Yıldırım de druk flink op, met kritische opmerkingen in de media." Gebaren Met al die nieuwe spelers won Fener de eerste twee wedstrijden in de competitie en zette het in de voorrondes van de Conference League het Moldavische Zimbru en het Sloveense Maribor opzij. Tadic heeft zijn draai meteen gevonden, zegt Saydam. "Tadic is nu al een leider van dit nieuwe Fener. Hij en Dzeko nemen de boel zichtbaar op sleeptouw. Tadic zie je voortdurend sturen, met gebaren en aanwijzingen aan zijn teamgenoten. Vanaf de eerste wedstrijden is zijn leidersrol geaccepteerd."

Dusan Tadic in actie voor zijn nieuwe club Fenerbahçe - Pro Shots

Waar Tadic bij Ajax in zijn laatste maanden vooral in de spits speelde, gebruikt Fener-coach İsmail Kartal hem 'gewoon' aan de linkerkant. In zijn eerste zes duels kwam Tadic tot drie doelpunten en twee assists. "Tadic probeert vanaf links het spel naar zich toe te trekken en te verdelen. Tot nu toe werkt dat goed, beter dan op '10', waar hij in fases van wedstrijden ook heeft gespeeld." Mentaliteit Bij het Fenerbahçe-publiek wordt Tadic al op handen gedragen. De supporters adopteerden het 'Tadic on fire', op de melodie van 'Freed from desire', van Ajax-fans. De supporters herkennen zich in zijn spel. "Vaak hebben buitenlanders het in Turkije moeilijk, omdat de cultuur totaal anders is dan in de landen waar ze vandaan komen. Maar spelers van de Balkan zoals Tadic en Dzeko hebben daar veel minder moeite mee. Hun mentaliteit lijkt ontzettend op die in het Turkse voetbal, de passie en het moeten winnen."

Hoe vergaat het Kadioglu? Bij Fenerbahçe spelen behalve voormalige eredivisionisten Dusan Tadic en Sebastian Szymanski ook de Nederlanders Jayden Oosterwolde (ex-Twente) en Ferdi Kadioglu (ex-NEC). Laatstgenoemde is inmiddels international van Turkije. De Nederlands-Turkse voetbalkenner Mehmet Demircan zag Kadioglu van dichtbij uitgroeien tot een gewaardeerde kracht. "Hij heeft een ijzersterk seizoen achter de rug. Hij heeft echt een grote status gekregen." Kadioglu ging in 2018 op zijn 18de van NEC naar Fenerbahçe. Hij transformeerde van creatieve middenvelder naar back. "Hij is enorm volwassen geworden. Hij neemt veel meer verantwoordelijkheid dan toen hij als rookie binnenkwam." "Kadioglu is ontzettend geliefd onder de supporters. Als hij langer bij Fener blijft, kan hij uitgroeien tot een echte clubheld."