Dood Prigozjin nog niet bevestigd, deel toestel verderop gevonden

In Rusland zijn op de plek waar het toestel neerstortte dat Jevgeni Prigozjin aan boord zou hebben gehad volgens het Russische persbureau Interfax tien lichamen gevonden. Het toestel had volgens de passagierslijst ook tien mensen aan boord. Behalve de leider van het huurlingenleger Wagner zelf stond ook de andere Wagner-topman, Dmitri Oetkin, op die lijst. Een Telegram-kanaal van Wagner bevestigt de dood van de twee. Een officiële bevestiging is er nog niet. Na de crash legden mensen bloemen bij het hoofdkwartier van Wagner:

Na de vliegtuigcrash waarbij Jevgeni Prigozjin om het leven zou zijn gekomen, ontstond in Sint-Petersburg een kleine herdenking bij het hoofdkwartier van Wagner. Dat is het bedrijf achter het huurlingenleger van Prigozjin. - NOS

Het persbureau RIA Novosti schrijft dat een brokstuk van het toestel op 2 kilometer van de rest van het wrak ligt. Dat betekent dat het niet in zijn geheel naar beneden is gekomen, maar al in de lucht uiteengevallen is. Over de oorzaak is nog niets bekend. Gespeculeerd wordt er wel. Mensen op de grond zouden een of meerdere explosies hebben gehoord, veroorzaakt door luchtafweergeschut of een bom aan boord. Dat er aan een aanslag wordt gedacht, ligt voor de hand. Prigozjin gaf zijn mannen twee maanden geleden opdracht om naar Moskou op te trekken om het ontslag van de Russische legertop af te dwingen. President Poetin sprak van "verraad", "een dolkstoot in de rug" en zwoer wraak. Maar Prigozjin brak de mars af en de Wagnerstrijders kregen de belofte dat ze niet gestraft zouden worden. Prigozjin zelf werd niet vervolgd. Als een baksteen Het toestel steeg gisteren met zeven passagiers en drie bemanningsleden aan boord op van een vliegveld bij Moskou voor een vlucht van bijna 300 kilometer naar Sint-Petersburg, de thuisbasis van Wagner. Kort na de start verdween het signaal van de transponder, het apparaat dat aangeeft waar het vliegtuig is. Op video's die op sociale media rondgaan, is te zien dat het toestel als een baksteen naar beneden komt, omgeven door rook. Een vleugel lijkt te ontbreken. Luchtvaartdeskundigen achten het mogelijk dat het toestel is neergehaald met een raket. Het toestel stortte loodrecht naar beneden:

In Rusland zijn tien inzittenden van een privéjet omgekomen bij een crash. De Russische civiele luchtvaartdienst meldt dat Wagner-leider Prigozjin op de passagierslijst staat. Onduidelijk is of hij ook echt aan boord was van het toestel. - NOS

Ook Hubert Smeets van het journalistencollectief Raam op Rusland gaat ervan uit dat Poetin alsnog wraak heeft genomen op Prigozjin, een voormalige vriend, vanwege diens opmars naar Moskou. "Poetin wist misschien niet wanneer het zou gebeuren. Het gaat erom dat hij geknikt heeft op het moment dat het moordplan beraamd werd en hem werd voorgelegd. De rest is dan aan zijn ondergeschikten." Wat Smeets wel verbaast, is dat het nu pas gebeurt. Prigozjin was na het vertrek van Wagner uit Oekraïne actief in Afrika, waar hij geen gevaar was maar juist van nut voor het Kremlin. "Kennelijk hebben we hier te maken met een preventieve actie, een je-weet-maar-nooit-moord." Smeets verwacht geen grote protesten. "De gemiddelde Russische burger beschouwt dit als een voldongen feit. Die heeft gisteren misschien de loftrompet gestoken over Prigozjin. En zal vandaag zeggen dat het altijd een schooier is geweest en dat het goed is dat een eind aan hem gekomen is. De flexibiliteit van de Russische samenleving is onmetelijk."