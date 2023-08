Wekdienst 24/8: Onafhankelijkheidsdag Oekraïne • Trump geeft zich aan in Georgia

Eerst het weer: vanmorgen nu en dan zon, maar in het zuiden al een enkele bui. Vanmiddag maxima tussen 24 en 27 graden. Het voelt broeierig aan. In de loop van de dag volgt op veel plaatsen een regen- of onweersbui.

Goedemorgen! In Den Haag wordt stilgestaan bij de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Het land scheidde zich 32 jaar geleden af van de Sovjet-Unie. En de Amerikaanse oud-president Trump geeft zich naar verwachting aan bij een gevangenis in de staat Georgia.

Wat kun je verwachten?

In Den Haag wordt om 10.00 uur stilgestaan bij de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Het land scheidde zich 32 jaar geleden af van de uiteenvallende Sovjet-Unie. Demissionair minister Wopke Hoekstra en burgemeester Jan van Zanen zijn aanwezig bij de herdenking. Om 18.00 uur wordt vanaf het Lange Voorhout een vredesmars gelopen.

De Amerikaanse oud-president Donald Trump geeft zich naar verwachting vandaag aan bij een gevangenis in de staat Georgia. Daar wordt hij vervolgd voor pogingen om zijn verkiezingsnederlaag teruggedraaid te krijgen.

Op de WK atletiek in Boedapest loopt Femke Bol de finale van de 400 meter horden.

De Nederlandse hockeysters nemen het in de halve finales van het EK in Duitsland op tegen Engeland. Oranje kan dit weekend in Mönchengladbach de vierde Europese titel op een rij veroveren.

En de Wereld Carillondagen beginnen in Utrecht. Zo'n 120 beiaardiers van over de hele wereld komen naar Nederland voor een congres over hun vak.

Wat heb je gemist?

Het lijkt erop dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dood is. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit zat hij in een privévliegtuig dat is neergestort. Ook een Telegram-kanaal dat gelinkt is aan de huurlingengroep meldt Prigozjins dood.

Bij de vliegtuigcrash in Rusland vielen volgens de autoriteiten tien doden. Meerdere lichamen zouden zijn geïdentificeerd. Ook de oprichter en naamgever van Wagner Dmitri Oetkin is naar verluidt omgekomen. Prigozjin en zijn medewerkers zouden in Moskou een bijeenkomst van het Russische ministerie van Defensie hebben bijgewoond.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Onderzoekers zijn erin geslaagd om woorden in het brein van verlamde mensen te herkennen en vervolgens uit te schrijven op een scherm. Hierdoor kunnen patiënten sneller communiceren dan tot nu toe mogelijk was.