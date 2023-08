Rudy Giuliani meldt zich in gevangenis in Georgia

Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van oud-president Donald Trump, heeft zichzelf aangegeven in de gevangenis van Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia.

De advocaat en voormalig burgemeester van New York wordt samen met Trump en zeventien anderen in de staat Georgia vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren. Trump houdt sinds de verkiezingen van 2020 vol dat hij de winnaar is en niet Biden, claims waarvoor nooit bewijs is gevonden.

Zes van de verdachten hadden zich al eerder aangegeven bij de Fulton County gevangenis in Atlanta. Alle verdachten hebben tot vrijdagmiddag 12.00 uur lokale tijd om zich te melden bij de gevangenis. Trump wordt daar morgen verwacht.

'Ik voel me zeer goed'

De 79-jarige Giuliani wordt ervan beschuldigd dat hij het voortouw nam bij pogingen van Trump om lokale bestuurders in Georgia en andere staten waar Biden met een kleine marge won te manipuleren om de wil van de kiezers te negeren.

Hij wordt verdacht van het afleggen van valse verklaringen, het vragen om valse getuigenissen en van het ertoe aanzetten van lokale bestuurders hun ambtseed te schenden.

Giuliani zegt niets verkeerd te hebben gedaan toen hij Trump hielp beweringen te verspreiden dat er bij de verkiezingen was gefraudeerd.

"Ik ga naar Georgia en ik voel me zeer, zeer goed, omdat ik het gevoel heb dat ik de rechten van alle Amerikanen verdedig", zei Giuliani toen hij zijn appartement in New York verliet om naar Atlanta te gaan.

Na het betalen van een borgsom van 150.000 dollar mocht Giuliani de gevangenis weer verlaten. Hij mag geen contact opnemen met zijn achttien medeverdachten of met getuigen in de zaak.