Na perfecte groepsfase begint EK nu écht voor hockeysters: 'Zo voelt het wel'

Drie zeges, twaalf doelpunten voor en maar één tegen. Zonder al te veel inspanningen hebben de Nederlandse hockeysters zich voor de halve finales op de EK geplaatst. In het Duitse Mönchengladbach lijkt het toernooi voor Oranje nu pas écht te gaan beginnen. "Zo voelt het wel een beetje", erkent Felice Albers. "Dit zijn wel de wedstrijden waar wij voor willen spelen." Ook Yibbi Jansen merkt dat het qua spanning anders is. "We hebben elke wedstrijd heel serieus genomen, maar als je deze niet wint, is het klaar. Het gaat echt beginnen." Donderdagmiddag tegen de Engelsen.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Hoe mooi de cijfers ook zijn en hoe makkelijk het voor de buitenwacht soms lijkt te gaan, voor Albers was het geen perfecte groepsfase. "Ik geef het een 7,5 tot nu toe", is ze kritisch op de verrichtingen van de ploeg. "Met de kansen die we kregen, hadden we meer doelpunten kunnen maken. Dat is wel een puntje van aandacht. We hebben iets te veel kansen nodig tot nu toe." Bekijk hier de samenvattingen van de duels met Italië, België en Spanje: