Van hotdogverkoper tot beruchte militieleider: de negen levens van Prigozjin

Het lijkt erop dat de negen levens van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin voorbij zijn. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit zat hij in een privévliegtuig dat is neergestort. Ook een Telegram-kanaal dat gelinkt is aan de huurlingengroep meldt Prigozjins dood.

De 62-jarige Rus heeft een onalledaags levensverhaal. Hij groeit uit van horecaondernemer tot machtige militiebaas en meedogenloze oorlogsmisdadiger. Prigozjins steile carrièrepad is mogelijk door zijn (aanvankelijk) absolute loyaliteit aan president Poetin.

Schaduwmultinational

Hij werkt zich op tot leider van een huurlingenleger dat wereldwijd actief is: de Wagnergroep. Maar Wagner is veel meer dan dat. Het is ook een soort schaduwmultinational die handelt in olie, zeldzame metalen als goud en actief is in de bouw.

Bij de oorlog in Oekraïne speelt Wagner een belangrijke rol binnen de Russische strijdkrachten. Maar gaandeweg wordt Prigozjin steeds mondiger. Hij keert zich openlijk tegen de legerleiding, die hij incompetentie verwijt. Uiteindelijk stuurt de Wagnerbaas zijn troepen richting Moskou, nadat een kamp van de huurlingengroep zou zijn aangevallen door het leger. Maar zo plots als de opstand wordt begonnen, zo plots wordt die weer afgeblazen.

Deze onvoorspelbaarheid is tekenend voor het leven van Prigozjin. Hij wordt in 1961 geboren in Sint-Petersburg, toen nog Leningrad. Zijn vader overlijdt wanneer Jevgeni nog jong is en zijn moeder werkt in een ziekenhuis, aldus Prigozjin zelf.

Jarenlang in de cel

Over zijn eerste levensjaren in de Sovjet-Unie is weinig bekend. Wel duidelijk is dat Prigozjin jarenlang in de cel zit wegens gewelddadige overvallen, autodiefstal en fraude. In 1990 komt hij vrij en grijpt hij zijn kans in de jaren dat Rusland transformeert van communistische tot kapitalistische staat.

Prigozjin begint als hotdogverkoper. "We verdienden 1000 dollar per maand", zeg hij later in een zeldzaam interview volgens The Guardian. "Dat bedrag was in roebels letterlijk een berg. Mijn moeder kon het amper allemaal tellen."

Gestaag bouwt de gretige ondernemer een imperium op. Hij opent onder meer een aantal restaurants, waarvan er een zeer populair is onder popsterren, politici en zakenmannen. Ook Poetin is er te gast, destijds locoburgemeester van Sint-Petersburg.

De jaren erna duikt Prigozjin geregeld op op foto's, waarop hij soms Poetin een maaltijd serveert: