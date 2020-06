Ruud van der Velden nu 'echt' voorzitter Partij voor de Dieren

Ruud van der Velden is gekozen tot voorzitter van de Partij voor de Dieren. De leden konden gisteren de hele dag online hun stem uitbrengen en de uitslag is nu bekendgemaakt. Dat was een formaliteit, want hij was de enige kandidaat. Ruim 700 partijleden hebben hun stem uitgebracht.

Van der Velden, die ook lid is van de gemeenteraad van Rotterdam, bekleedde de functie al ad interim. Hij volgde vorig jaar Sebastiaan Wolswinkel op, nadat die was geroyeerd. Volgens het partijbestuur had Wolswinkel de partij beschadigd en legde hij stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer.

Tijdens een online-congres zei partijleider Ouwehand gisteren dat door de coronacrisis het "dierenbewustzijn" onder de bevolking groter is geworden. Volgens haar veroorzaakt de manier waarop we met dieren omgaan ernstige ziekten bij mensen.

Ouwehand denkt dat steeds meer mensen begrijpen dat het echt anders moet. Na de crisis moeten we niet meer terug naar de oude economie en we moeten voorzichtiger omgaan met de natuur, vindt ze.

Geen tegenkandidaten

Ouwehand wordt de lijsttrekker van de partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Het congres van de Partij voor de Dieren moet haar in november nog officieel benoemen, maar er zijn geen tegenkandidaten. Ouwehand zit al sinds 2006 in de Kamer. Het is de eerste keer dat ze de lijst aanvoert.

Het congres van de Partij voor de Dieren werd op zaterdag gehouden. Eerder waren de congressen op zondag: dat had ermee te maken dat partijleider Thieme zevendedagsadventist is en de zaterdag als rustdag beschouwt. De partijleider zou dan niet kunnen meedoen aan congressen op zaterdag. Nu Thieme oktober vorig jaar is opgestapt en vervangen door Ouwehand, geldt die 'complicatie' niet meer.