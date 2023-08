Griekspoor beleeft matige generale voor US Open: exit in Winston-Salem

Tallon Griekspoor is kort voor het begin van de US Open bij het ATP-toernooi van Winston-Salem in de tweede ronde blijven steken. De Nederlandse nummer 25 van de wereld, die het op de baan weinig naar zijn zin leek te hebben, kon het net niet bolwerken tegen de Australiër Max Pucell (ATP-47): 6-7 (4), 6-7 (2). De als tweede geplaatste Griekspoor zag in de vorige ronde zijn opponent Jack Draper opgeven, maar oogde nu zelf niet fit. Desalniettemin liep hij soepel door zijn eigen servicegames, behalve op 2-2. Purcell brak Griekspoor, die de schade niet veel later herstelde. De 27-jarige Haarlemmer leek meteen door te drukken, maar Purcell was bijtijds bij de les en dus moest een tiebreak een eerste beslissing brengen. Griekspoor speelde zich daarin naar een 4-3 voorsprong, maar leverde vervolgens zijn beide servicepunten in. Purcell profiteerde optimaal door niet hetzelfde te doen.

Kwalificatie US Open Bij het kwalificatietoernooi voor de US Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint, zijn Arianne Hartono en Jesper de Jong doorgedrongen tot de tweede ronde. Voor Gijs Brouwer, die vorig jaar in New York als qualifier de tweede ronde van het hoofdtoernooi haalde, en Jelle Sels viel het doek al in de eerste ronde. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus hebben dankzij hun positie op de wereldranglijst automatisch een plaats in het hoofdschema gekregen.