Minder snel de kachel aan en mild weer: afname gasverbruik zet door

Het gasverbruik in Nederland is opnieuw gedaald. Het verbruik lag in de eerste helft van dit jaar 10 procent lager dan in diezelfde periode een jaar geleden. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal is er in zes maanden tijd 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt.

De daling is vooral het gevolg van het lagere gasverbruik van de chemische industrie, een industriële grootgebruiker van gas. Dat lag 18 procent lager ten opzichte van vorig jaar. De papierindustrie schroefde het verbruik met 34 procent terug. Daarnaast deden huishoudens zuiniger aan met gas en waren de temperaturen de eerste maanden van dit jaar relatief mild. Huishoudens gebruikten het afgelopen halfjaar 4 miljard kubieke meter gas.

Andere bronnen

Door de stijgende energieprijzen zijn alle gasverbruikers zich sinds vorig jaar anders gaan gedragen, licht onderzoeker Luuk Hovius van het CBS toe. "Industrieën die grootgebruiker zijn van aardgas, zoals chemische bedrijven en de papierindustrie, konden hun kosten door de stijgende gasprijzen niet meer dekken en zijn overgegaan op andere energiebronnen zoals elektriciteit."

Niet alleen bedrijven hebben minder gas verbruikt, ook huishoudens zijn opnieuw zuiniger omgesprongen met gas. Zij verbruikten 13 procent minder gas dan in de eerste helft van 2022. "Door hoge energieprijzen zijn mensen zich anders gaan gedragen", zegt Hovius. "Mensen zetten minder snel de kachel aan. Het kan ook zijn dat huishoudens nog te maken hebben met bepaalde contracten en daardoor een hoge gasprijs betalen."

Daling zet door

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de afname van het gasverbruik doorzet na recordjaar 2022. Vorig jaar werd in Nederland al een kwart minder gas gebruikt dan het jaar daarvoor. Vooral huishoudens en grote industriële bedrijven schroefden hun gasverbruik toen terug, ingegeven door de gestegen gasprijzen. In 2022 werd in totaal 31 miljard kubieke meter gas verbruikt, de laagste hoeveelheid sinds 1972.

Ook de winning van aardgas, zowel op land als zee, neemt verder af. In het eerste halfjaar van 2023 werd op land 38 procent minder gas gewonnen dan een jaar eerder. De winning daalde van 4,3 miljard naar 2,7 miljard kubieke meter gas. Op zee ging het om een afname van 19 procent. Tegelijk waren de gasopslagen voor 78 procent gevuld.