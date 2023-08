Computer vist woorden uit brein van verlamde mensen en laat ze weer ‘praten’

Wat zijn brein-computer-interfaces? Een brein-computer-interface (BCI) is een directe verbinding tussen het brein en een computer, waarbij de overdracht van signalen zowel draadloos als bedraad kan plaatsvinden. In de jaren 90 begonnen experimenten waarbij elektroden werden verbonden met zenuwcellen in het brein van verlamde mensen. In 2006 werd voor het eerst een grote hoeveelheid elektroden gebruikt, in het brein van een persoon met een beschadiging aan het ruggenmerg, om het maken van bewegingen weer mogelijk te maken. De Nederlander Gert-Jan Oskam, die een gedeeltelijke dwarslaesie heeft, kan dankzij zo'n 'digitale brug' weer gedeeltelijk lopen, werd dit jaar bekend. Door zulke elektroden te plaatsen in de spraak- en bewegingscentra in het brein, werd voor sommige mensen weer een zeer beperkte vorm van communicatie mogelijk. In de meeste gevallen betrof dat het aansturen van een robotarm, in een klein aantal gevallen ging het om spraak.

De gebruikte BCI's zetten de poging tot spreken om in woorden. "Gedachten worden dus niet omgezet in woorden, het is geen gedachtenlezen. We kijken naar het uitgangsstation van de hersenen dat de spieren aanstuurt. Dat deel moet dus nog wel werken", vertelt Ramsey. "Dit is met name interessant voor mensen met ALS", zegt Ramsey. "Maar ook mensen met een bepaalde hersenbloeding, met hersenschade of die deels verlamd zijn, kunnen er gebruik van maken. We hebben onderzoek gedaan en in Nederland zou het zo'n 150 tot 200 mensen aangaan. Wereldwijd gaat het om duizenden mensen." Hanno Bos is één van de patiënten in Nederland die baat heeft bij de nieuwe methode:

Onderzoekers zijn erin geslaagd om woorden in het brein van verlamde mensen te herkennen en vervolgens uit te schrijven op een scherm. Hierdoor kunnen patiënten sneller communiceren dan tot nu toe mogelijk was. - NOS

De gebruikte technologie is nog niet geschikt voor alle verlamde mensen. De patiënten in deze studies konden hun spraak nog mimen; er was dus nog sprake van zwakke spierbewegingen. Wetenschappers zullen een manier moeten vinden om ook mensen te kunnen trainen die geheel verlamd zijn. Deze zogenoemde locked-in patiënten kunnen soms alleen nog communiceren door met hun ogen te bewegen. Ferrariblok zonder auto Daarnaast zouden om cosmetische redenen draadloze BCI's wenselijk zijn. Op dit moment zijn de elektroden in het brein nog met draden verbonden met de externe computer. "Deze studies zijn een ruwe diamant", besluit Ramsey. "Ik noem het een Ferrariblok zonder auto eromheen. Die auto moet er nog komen." Wereldwijd werken meerdere onderzoekers aan de ontwikkeling van die 'auto', waaronder de onderzoeksgroep van Ramsey aan het UMC Utrecht.