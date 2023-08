Klaver na snelle start zesde in WK-finale 400 meter, Laros tiende op 1.500 meter

Lieke Klaver is ver verwijderd gebleven van een individuele medaille bij de wereldkampioenschappen atletiek. De 25-jarige atlete, vorig jaar vierde op de WK en met hoge verwachtingen naar Boedapest gekomen, finishte woensdagavond als zesde in de finale van de 400 meter. Ze noteerde 50,33 seconden, ruim boven haar persoonlijk record van 49,81. De wereldtitel ging naar Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Ze won afgetekend in 48,76 seconden. Zilver was voor de Poolse Natalia Kaczmarek in 49,57. Brons ging naar Sada Williams uit Barbados in 49,60. Geen stunt Laros Niels Laros kon in zijn eerste grote finale bij de senioren niet voor een stunt kunnen zorgen. De pas 18-jarige Nederlander deed bij de WK in Boedapest een poging in de buurt te komen van een medaille op de 1.500 meter, maar strandde in de laatste ronde. Hij finishte als tiende in een Nederlands record: 3.31,25.

Klaver veroverde dit jaar bij de Europese indoorkampioen voor het eerst een individuele medaille op een internationaal titeltoernooi. Tot dan had ze het moeten doen met medailles op de estafette (4x400 meter). Juist het succes in Istanbul, waar ze met de estafette ook de titel op de 4x400 meter greep, bracht haar echter uit balans. Klaver kreeg te maken met mentale problemen. Ze ontwikkelde angstgedachten, kon zich slecht concentreren, kreeg hartkloppingen. Ze zocht hulp bij een psycholoog en die gesprekken hielpen haar er bovenop. Onder 50 seconden De bezige bij nam wat vaker rust. En op de atletiekbaan ging alles de laatste tijd weer crescendo. De in Boedapest 25 geworden atlete dook op de 400 meter in de buitenlucht voor het eerst onder de grens van 50 seconden. Haar persoonlijk record bracht ze voor de WK op 49,81. In Hongarije liep ze in haar halve finale ver voor iedereen uit naar winst in 49,87, maar net boven haar persoonlijk toptijd. Klaver koos dinsdag voor een snelle opening, waarmee ze in het verleden ook indruk maakte. Dat was ook zo in Boedapest. In de laatste bocht lag ze op medaillekoers, op het laatste rechte stuk had ze even de tweede plaats in handen om vervolgens helemaal stil te vallen. "Ik wilde weten hoe mijn lichaam zou reageren op een snelle start. Ik ben zoveel beter geworden. De eerste drie honderd meter zijn mijn ding, ik wilde weten hoe het dan nu op het laatste stuk zou zijn. Ik ben goed, maar nog niet goed genoeg voor een plaats op het podium."

De wereldtitel op de 1.500 meter bij de mannen ging verrassend naar de Brit Josh Kerr, die in een lange sprint de Noorse topfavoriet Jakob Ingebrigtsen van het goud hield. Brons was voor de tweede Noor in de race, Narve Gilje Nordas. Kerr won in 3.29,38. De zege van Kerr was een verrassing. Ingebrigtsen, afkomstig uit een echte atletiekfamilie en de afgelopen jaren zeer succesvol, was de grote titelfavoriet. Net als vorig jaar bij de WK in Eugene werd hij verrast. Toen was het de Brit Jake Wightman die won, nu Kerr, ook weer een Brit. Steeds met de Noorse olympisch kampioen, die als 17-jarige al Europees kampioen was, als tweede. Motor leeg bij Laros In het geweld van de toppers ging de jonge Laros gewoon mee. Vanuit het midden van de groep nestelde hij zich in de slotfase in voorste gelederen. De gedurfde versnelling leverde hem veel lof op, maar geen medaille. Op het laatste rechte stuk was de motor leeg en viel hij terug naar de tiende plaats.

