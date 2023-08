Telegram-kanaal gelinkt aan Wagner meldt dood van leider Prigozjin

Het toestel was onderweg van Moskou naar Sint-Petersburg en stortte neer nabij het dorp Koezjenkino, meldde het Russische staatspersbureau Tass. Dat persbureau meldde eerder dat Prigozjin op de passagierslijst stond, maar het was aanvankelijk niet duidelijk of hij daadwerkelijk aan boord van het toestel zat.

Prigozjin zat volgens de berichten in een toestel dat ten noordwesten van Moskou neerstortte. Er vielen daarbij volgens de autoriteiten tien doden, meerdere lichamen zouden zijn geïdentificeerd. Ook de oprichter en naamgever van Wagner Dmitri Oetkin is naar verluidt omgekomen. Prigozjin en zijn medewerkers zouden een bijeenkomst van het Russische ministerie van Defensie hebben bijgewoond.

Wagner-leider Jevgeni Prigozjin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash ten noordwesten van Moskou, meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Ook de Russische civiele luchtvaartdienst en meerdere Russische media berichten over zijn dood. Het Telegram-kanaal meldde eerder nog dat het geen bevestiging had van zijn dood.

Aan boord zaten drie bemanningsleden en zeven passagiers. Het Telegram-kanaal meldde eerder dat het toestel door de luchtverdediging van Rusland uit de lucht is geschoten, maar dat is niet bevestigd.

In Rusland zijn tien inzittenden van een privéjet omgekomen bij een crash. De Russische civiele luchtvaartdienst meldt dat Wagner-leider Prigozjin op de passagierslijst staat. Onduidelijk is of hij ook echt aan boord was van het toestel. - NOS

De leider van huurlingenleger Wagner kwam veelvuldig in het nieuws toen zijn troepen de Oekraïense stad Bachmoet innamen na een maandenlange strijd. Hij kwam eind juni in opstand tegen de Russische legertop nadat hij herhaaldelijk had geklaagd over een gebrek aan wapens en munitie in de strijd tegen Oekraïne.

Zijn troepen namen een legerbasis in Rostov aan de Don in en rukten op naar Moskou. De Russische president Poetin noemde de actie hoogverraad. Aan de opmars kwam een einde na bemiddeling van de Belarussische president Loekasjenko. Die bood Prigozjin en zijn manschappen onderdak in zijn land.

Eerder deze week dook een video op van hem. Prigozjin leek erop te zinspelen dat hij in Afrika was, en ook de begeleidende tekst bij de video suggereerde dat. Maar de locatie en de datum waarop de video is opgenomen zijn niet vast te stellen.