Hermoso wil maatregelen na kus voorzitter, spoedoverleg Spaanse voetbalbond

De Spaanse voetbalster Jenni Hermoso heeft opgeroepen tot maatregelen tegen de bondsvoorzitter Luis Rubiales na zijn ongevraagde kus op de mond bij het WK voetbal. In een verklaring is te lezen dat de spelersvakbond en het management van Hermoso haar belangen verdedigen. "We werken eraan dat de daden die nooit eerder vertoond zijn niet onbestraft blijven en dat er maatregelen worden genomen die de voetbalsters beschermen tegen gedragingen die onaanvaardbaar zijn", valt te lezen in een gezamenlijke verklaring van vakbond FUTPRO en Hermoso's agentschap TMJ. Spoedoverleg De Spaanse voetbalbond liet eerder zelf al weten dat het morgen om 12.00 uur een spoedoverleg heeft gepland. Hermoso won afgelopen zondag met Spanje de WK-finale van Engeland. Bij de huldiging legde Rubiales na een omhelzing zijn handen om het hoofd van de middenvelder en zoende haar vol op de mond.

Voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond kust zondag na de 1-0 zege van Spanje op Engeland in de WK-finale de Spaanse middenvelder Jenifer Hermoso na een innige omhelzing op de mond. - NOS

Het incident leidde tot veel verontwaardiging binnen en buiten Spanje. Veel mensen, waaronder Spaanse ministers, eisten het ontslag van Rubiales. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond noemde de critici aanvankelijk idioten, maar kwam maandag terug op die uitspraak. "Ik heb waarschijnlijk een fout gemaakt. Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan. En ik moet begrijpen dat je als voorzitter van zo'n belangrijke instelling als de RFEF voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en dit soort zaken", verklaarde hij in een video.

Luis Rubiales zegt spijt te hebben voor zijn actie en beseft dat er veel ophef is ontstaan. - NOS

Dinsdag deed ook de Spaanse premier Pedro Sánchez zijn zegje over het voorval. "Dat was een onacceptabele daad en de gemaakte excuses waren ook onvoldoende en ongepast." Eerdere verklaring De verklaring van de vakbond en Hermoso's management is overigens in strijd met een eerdere verklaring die door de Spaanse bond werd verspreid. Daarin werd Hermoso als volgt geciteerd: "De president en ik hebben een heel goede relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was uitstekend. Het (de kus, red.) was een natuurlijk gebaar van genegenheid, van vriendschap, waar we niet zo veel over zouden moeten doorgaan." De vakbond zal aanstaande maandag een ontmoeting hebben met vicepremier Yolanda Diaz om ervoor te zorgen dat de acties van Rubiales "naar behoren worden gestraft".