Hassan en Koster in WK-finale 5.000 meter, Visser en Tjin A-Lim missen hordefinale

Hordeloopsters Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim redden het niet in de halve finales van de 100 meter horden. Visser liep een uitstekende race, finishte als derde in haar beste seizoentijd (12,62), maar daarmee was ze net niet snel genoeg om als een van de twee snelste verliezers op tijd naar de finale te mogen.

Koster finishte als achtste in haar serie en dat was precies genoeg voor de finale, die zaterdagavond wordt gelopen.

Sifan Hassan en Maureen Koster strijden zaterdag mee om de wereldtitel op de 5.000 meter. In Boedapest liep Sifan Hassan een dag na haar bronzen medaille op de 1.500 meter overtuigend naar de zege in haar serie.

Hassan nam in de race direct het initiatief. Slechts vijf atletes konden mee in het spoor van de tweevoudig olympisch kampioene, onder wie de Keniaanse Faith Kipyegon. Die pakte de avond ervoor goud op de 1.500 meter. Hassan won de serie in 14.32,29, wereldrecordhoudster Kipyegon volgde op tweehonderdste van een tel.

Voor Hassan was de serie van de 5.000 meter haar vijfde race sinds de start van het toernooi afgelopen zaterdag. Na de val op de 10.000 meter herpakte ze zich dinsdag met brons op de 1.500 meter. De organisatoren kwamen haar tegemoet. Door de hitte in Boedapest werden de series op de 5.000 meter van de ochtend naar de avond verplaatst, waardoor Hassan wat meer rust had.

Hassan plaatst zich overtuigend voor de finale van de 5.000 meter. "Ik ga zaterdag mijn best doen, alles geven. En alles is dan goed", zei de winnares van brons op de 1.500 meter over haar kansen. - NOS

In de slotfase ging het achter de eenzame koploopster een stuk harder, waardoor het gat snel terugliep. Cauna werd in de laatste ronde ingehaald, maar finishte uiteindelijk nog als vierde en werd met een finaleplaats beloond voor haar met lef gelopen race. Koster had halverwege al eens geteld hoeveel atletes er voor haar liepen, maar aan het einde wist ze het niet meer zeker.

Koster verzekerde zich op het nippertje van een finaleplaats. De Nederlandse liep attent mee in de voorste gelederen van de groep. De Letse Agate Cauna had in de eerste serie geen zin in een 'boemeltje' richting de finish en sprintte meteen weg. Haar voorsprong op de groep liep gestaag op en bedroeg op een gegeven moment 23,5 seconden.

"'Ik wilde een goede positie, maar er kwam verder niemand", zei ze over de race die ze van kop af won. Normaal bungelt ze op de langere afstanden eerst een tijdje achteraan, "Ik wilde ook kijken hoe mijn lichaam zou reageren. Dit is ook een goede tijd." Zaterdag zal ze opnieuw de strijd moeten aanbinden met Kipyegon. "Dan ga ik niet aan kop lopen", keek ze vooruit. "Alles is zaterdag goed."

Maureen Koster plaatst zich als achtste en laatste in de eerste serie van de 5.000 meter voor de finale op zaterdag. "Ik ben blij dat ik erbij ben. Dit is een goede generale voor de Olympische Spelen in Parijs, volgend jaar." - NOS

De 31-jarige Nederlandse finishte net voor Francine Niyomukunzi, een atlete uit Burundi. Op het scorebord zag ze dat het had gered.

"Het doel was een finaleplaats en ik ben er zaterdag bij. Dat is belangrijk. Dit is toch een soort generale voor de Olympische Spelen in Parijs, volgend jaar. Ik hoop dat ik goed herstel."

Koster was blij met de verplaatsing van de series naar de avond. "Ik heb getraind op warmte, maar toen ik in de ochtend even ging inlopen, was het buiten standje-föhn. In de avonduren is altijd fijner lopen dan in de ochtend."

Teleurstelling Visser

Visser kende de laatste jaren veel blessureleed, maar de Nederlandse recordhoudster op de 100 meter horden was net op tijd in vorm voor de WK. Na een moeizame seizoenstart, met blessures, noteerde ze op weg naar Boedapest 12,65 seconden. Daar knabbelde ze in de halve finale een fractie vanaf (12,62).

Daarmee werd ze derde in haar race en was ze afhankelijk van de concurrentie om nog op basis van haar tijd door te gaan. Haar 12,62 bleek te langzaam. "Ik heb weinig wedstrijden kunnen doen. Er zit meer in, dat voel ik. Ik wist dat het sneller moest dan deze tijd. Het is een goede race, maar ik mis de eerste paar passen uit het blok. In de warming-up gaat dat goed, in de race klikt het niet altijd."