Schaatser Roest bedankt voor achtervolgingsploeg: 'Kost hem te veel energie'

"Hij wil het liefst werken met een klein team, een WK-team", verklaart Ritsma aan het ANP. "Nu moet hij in zijn ogen ook meedoen aan trainingen die minder efficiënt zijn. Dat kost hem te veel energie."

Juriën van Duuren, de manager van Roest, zei tegenover De Telegraaf: "Het enige dat Patrick erover kwijt wil, is dat hij zich niet kan vinden in de voorbereiding van Rintje op het aanstaande schaatsseizoen. En dat bedoelt hij in de breedste zin van het woord."

Ritsma werd in oktober vorig jaar aangesteld als nieuwe bondscoach. Bij de vorige Winterspelen, in 2022 in China, stelden de Nederlandse achtervolgingsploegen teleur. De mannen belandden naast het podium en de vrouwen pakten brons.

Tijdens de afgelopen WK afstanden pakten de mannen wel een gouden medaille. Patrick Roest, Beau Snellink en Marcel Bosker waren in Thialf nipt sneller dan Canada.